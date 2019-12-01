Гаджиев: болельщики обижены за то, что Дзюба не в «Спартаке»

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Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Артёма Дзюбы на матче между сборными России и Сан-Марино.
Гаджиев: болельщики обижены за то, что Дзюба не в «Спартаке»
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Наверное, они обижены за то, что Дзюба не в «Спартаке». Почему именно сейчас? Попался «удачный» момент в игре сборной, когда кто-то не забил, кто-то не подошёл к трибунам после матча. Но надо понимать, что речь идёт о национальной команде, другой у нас нет, поэтому её надо поддерживать. Кстати, этим мы отличаемся от других стран. Поэтому истинные причины мне непонятны. Это несерьёзно. Футболист, который уходит с поля, находится под впечатлением от встречи, в которой, возможно, что-то не получилось», — сказал Гаджиев RT.

Большое внимание к данной теме тренер связал с тем, что болельщики превысили степень дозволенного, прилюдно оскорбив капитана сборной.

«Есть допустимые пределы. Когда ситуация выходит за эти рамки, тогда это вызывает такой резонанс», — добавил Гаджиев.

Ранее известный дрессировщик Эдгард Запашный выступил против мата на трибунах во время футбольных матчей.

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