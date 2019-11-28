Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго

Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.

«Если эта ситуация с допуском нейтральных атлетов будет развиваться благоприятно для конкретных спортсменов, в данном случае Марии Ласицкене, то мы, конечно, будем стремиться восстановить её в составе участников турнира в Глазго», — приводит ТАСС слова представителя Британской федерации лёгкой атлетики.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Как следствие этих событий организаторы турнира в Глазго, который пройдёт 15 февраля 2020 года, аннулировали приглашение Ласицкене.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене резко отреагировала на призыв главы USADA отстранить Россию от ОИ.