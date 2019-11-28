Уткин: хочу, чтобы хотя бы один спортсмен подал иск к России

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Наверное, это крах той идеи, что спортсмены выступают за страну. Да, это один из смыслов, которые в этом сосредоточены. Но самое главное, что в этом дискредитировано, — страна очень здорово подвела своих спортсменов. Они-то, возможно, ничего толком и не знали», — заявил Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб».

Он отметил, что сейчас активно говорят о том, что наиболее перспективными могут стать иски отстранённых спортсменов, защищающих своё право соревноваться.

«На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что всё, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов», — добавил журналист.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что у России будет достаточно времени на обжалование санкций WADA.