Поздняков заявил, что у России будет достаточно времени на обжалование санкций WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение об обжаловании возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Вы знаете, на практике решение подобных вопросов занимает порядка трёх месяцев, поэтому у нас много времени, чтобы расставить все точки над «i» до того, как команда поедет на Игры», — заявил Поздняков.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Мария Захарова заявила, что рекомендации WADA являются попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества.