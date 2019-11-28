Поздняков заявил, что у России будет достаточно времени на обжалование санкций WADA
- AFP
«Вы знаете, на практике решение подобных вопросов занимает порядка трёх месяцев, поэтому у нас много времени, чтобы расставить все точки над «i» до того, как команда поедет на Игры», — заявил Поздняков.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее Мария Захарова заявила, что рекомендации WADA являются попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества.