Захарова считает рекомендации WADA попыткой выдавить Россию из международного спортивного сообщества

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) являются попыткой выдавить Россию с мировой спортивной арены.

«Мы исходим из недопустимости политизации данного вопроса, но мы её наблюдаем на протяжении многих лет. Мы видим такую чёткую спайку, увы, такое лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми фактами, предлогами и даже любыми антифактами для того, чтобы выдавить Россию из мирового спорта. Мы видим спайку между ними и, к сожалению, международным мировым информационным пространством — всё очевидно. Проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются. Меры все, которые необходимо принять на государственном уровне, которые предполагаются в качестве шагов, которые страна должна предпринять, такие меры принимаются», — цитирует Захарову РИА Новости.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Ранее Драчёв назвал обвинения WADA в адрес России бездоказательными.