Драчёв назвал обвинения WADA в адрес России бездоказательными

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных соревнований.

«Президент Олимпийского комитета России заявил, что мы будем бороться за то, чтобы вся команда выступала на Олимпийских играх в Токио и в Пекине. Мнение всех членов президиума заключается в том, что наша команда должна быть допущена без каких-либо ограничений. Все рекомендации — от лукавого. Они основаны на словах, это бездоказательно. Просто существует программа, по которой они пытаются нас задушить, и постепенно они её реализуют. Это общая позиция. Но мы держимся. Напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Решение исполкома WADA о российском спорте будет принято 9 декабря.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в рекомендациях комитета WADA не сказано об отзыве признания ОКР.