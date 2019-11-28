Драчёв назвал обвинения WADA в адрес России бездоказательными
- РИА Новости
«Президент Олимпийского комитета России заявил, что мы будем бороться за то, чтобы вся команда выступала на Олимпийских играх в Токио и в Пекине. Мнение всех членов президиума заключается в том, что наша команда должна быть допущена без каких-либо ограничений. Все рекомендации — от лукавого. Они основаны на словах, это бездоказательно. Просто существует программа, по которой они пытаются нас задушить, и постепенно они её реализуют. Это общая позиция. Но мы держимся. Напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Решение исполкома WADA о российском спорте будет принято 9 декабря.
Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в рекомендациях комитета WADA не сказано об отзыве признания ОКР.