Драчёв назвал обвинения WADA в адрес России бездоказательными

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных соревнований.
Драчёв назвал обвинения WADA в адрес России бездоказательными
  • РИА Новости

«Президент Олимпийского комитета России заявил, что мы будем бороться за то, чтобы вся команда выступала на Олимпийских играх в Токио и в Пекине. Мнение всех членов президиума заключается в том, что наша команда должна быть допущена без каких-либо ограничений. Все рекомендации — от лукавого. Они основаны на словах, это бездоказательно. Просто существует программа, по которой они пытаются нас задушить, и постепенно они её реализуют. Это общая позиция. Но мы держимся. Напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Решение исполкома WADA о российском спорте будет принято 9 декабря.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в рекомендациях комитета WADA не сказано об отзыве признания ОКР.

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