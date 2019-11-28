Поздняков: в рекомендациях комитета WADA не сказано об отзыве признания ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратил внимание общественности на то, что в рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет пункта о непризнании его организации.

«В рекомендациях комитета по соответствию WADA ничего нет про отзыв признания ОКР. Наказание для тех, кто занимался фальсификацией с данными лаборатории, определит исполком WADA. Возможно, я бы к нему с удовольствием присоединился, но пока в этом не участвую», — заявил Поздняков.

Комитет по соответствую WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР имеет полные права и обязанности формировать сборную на ОИ.