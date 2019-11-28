Поздняков: ОКР имеет полные права и обязанности формировать сборную на ОИ
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- РИА Новости
«В Токио сборная России примет участие, так как ОКР имеет полные права и обязанности и будет формировать команду в соответствии с хартией. В Пхёнчхане временное отстранение получил ОКР. Сейчас он самостоятельно формирует свою команду», — сказал Поздняков журналистам.
На зимних Олимпийских играх — 2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом из-за временного отстранения ОКР.
Ранее глава ОКР заявил, что олимпийское собрание не обсуждало решение WADA.