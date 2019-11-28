Поздняков: ОКР имеет полные права и обязанности формировать сборную на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в соответствии с хартией его организация имеет право готовить национальную сборную к участию в Олимпийских играх — 2020 в Токио, невзирая на рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от Олимпиады.

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РИА Новости

«В Токио сборная России примет участие, так как ОКР имеет полные права и обязанности и будет формировать команду в соответствии с хартией. В Пхёнчхане временное отстранение получил ОКР. Сейчас он самостоятельно формирует свою команду», — сказал Поздняков журналистам. На зимних Олимпийских играх — 2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом из-за временного отстранения ОКР. Ранее глава ОКР заявил, что олимпийское собрание не обсуждало решение WADA.