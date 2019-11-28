Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.

«Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA. Оно будет обсуждаться на исполкоме ОКР. Не могу никак относиться к его решению. Процедура предполагает согласие или несогласие РУСАДА. В первом случае будем обсуждать. В противном случае решение будет обжаловано в CAS. ОКР и ПКР являются членами собрания РУСАДА. Мы могли бы сами вынести это решение, но, руководствуясь принципом надлежащего управления, передали эту прерогативу наблюдательному совету», — заявил Поздняков журналистам.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР сделает всё, чтобы сборная России была в Токио под российским флагом.