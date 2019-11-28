Малкин: знаю, что я отличный игрок

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что его текущая форма связана с тем, что ему удалось подобрать удобные коньки.
Малкин: знаю, что я отличный игрок
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

«Я не был доволен тем, как играл в прошлом сезоне. В том году я поменял 50 пар коньков, но лишь сейчас нашёл те, в которых не болит нога. Сколько у меня осталось лет, чтобы играть в хоккей на уровне профессионалов? Я просто пытаюсь наслаждаться каждым днём, знаю, что я отличный игрок. Я играл в хоккей на протяжении всей жизни. Просто наслаждаюсь этим», — цитирует Малкина в Twitter Pens Inside Scoop

В текущем сезоне на счету россиянина 19 (6 + 13) очков в 14 матчах регулярного чемпионата.

Ранее пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Ванкувером» в НХЛ.

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