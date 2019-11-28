Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Ванкувером» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Ванкувером» в НХЛ
  • Reuters
  • © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Пи-пи-джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев со счётом 8:6.

У хозяев дублями отметились Джейк Гюнцель и Евгений Малкин, также забрасывали Брайан Раст, Доминик Кагун, Зак Астон-Риз и Крис Летанг. У гостей по две шайбы на счету Джей Ти Миллера и Адама Годетта, также результативными бросками отметились Элиас Петтерссон и Джейк Виртанен.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал пять очков (2 + 3) в матче.

Ранее сообщалось, что три очка Кучерова не помогли «Тампе» избежать поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом».

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