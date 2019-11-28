Три очка Кучерова не помогли «Тампе» избежать поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился со счётом 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей дубль на счету Оскара Сундквиста, также забрасывали Зак Сэндфорд и Брэйден Шенн. У хозяев результативными бросками отличились Никита Кучеров, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв оформил ассистентский хет-трик. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка (1+2). Его партнёр по команде Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 29 бросков из 33.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победили «Каролину» в НХЛ, Панарин набрал два очка.