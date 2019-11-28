«Рейнджерс» победили «Каролину» в НХЛ, Панарин набрал два очка
- Reuters
- © Andy Marlin-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. В составе гостей забрасывали Райан Дзингел и Уоррен Фёгеле.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду» в НХЛ.