«Рейнджерс» победили «Каролину» в НХЛ, Панарин набрал два очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз».
«Рейнджерс» победили «Каролину» в НХЛ, Панарин набрал два очка
  • Reuters
  • © Andy Marlin-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. В составе гостей забрасывали Райан Дзингел и Уоррен Фёгеле.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду» в НХЛ.

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