Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду» в НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Флоридой Пантерз».
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду» в НХЛ
  • Reuters
  • © Brad Mills-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершился победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Кэпиталз» забрасывали Александр Овечкин, Рихард Паник, Ларс Эллер и Брендан Лайпсик. У «Флориды» отметились Бретт Конолли, Майк Хоффман и Винсент Троучек.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой. На счету его партнёра Евгения Кузнецова результативная передача. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, а также нападающий «Флориды» Евгений Дадонов не сумели отметиться результативными действиями. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 20.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Вегаса» выставлен на драфт отказов НХЛ после допингового скандала.

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