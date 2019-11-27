Российский форвард «Вегаса» выставлен на драфт отказов НХЛ после допингового скандала

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» выставил на драфт отказов российского нападающего Валентина Зыкова, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Российский форвард «Вегаса» выставлен на драфт отказов НХЛ после допингового скандала
  • Reuters

Об этом этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter.

Отмечается, что если игрока не заберёт другой клуб НХЛ, то он будет отправлен в АХЛ.

24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив два (0 + 2) очка.

Ранее сообщалось, что IIHF ещё не получила от НХЛ данные по дисквалификации Зыкова.

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