Российский форвард «Вегаса» выставлен на драфт отказов НХЛ после допингового скандала
- Reuters
Об этом этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter.
Отмечается, что если игрока не заберёт другой клуб НХЛ, то он будет отправлен в АХЛ.
24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив два (0 + 2) очка.
Ранее сообщалось, что IIHF ещё не получила от НХЛ данные по дисквалификации Зыкова.