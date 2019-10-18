IIHF ещё не получила от НХЛ данные по дисквалификации Зыкова

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

«НХЛ действует по своим правилам и юрисдикции, наказание — это их решение. Мы пока не получили информации от НХЛ, какое вещество он принимал. Пока мы не обладаем никакой информацией, ничего делать мы просто не можем. Конечно, наша реакция будет зависеть от того, что ещё скажет Всемирное антидопинговое агентство», — приводит слова Фазеля ТАСС.

24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив два (0 + 2) очка.

Ранее Джордж Макфи заявил, что Зыков принимал запрещённое вещество в течение четырёх лет.