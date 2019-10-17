Макфи заявил, что Зыков принимал запрещённое вещество в течение четырёх лет
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«Мы узнали об этом вчера — кажется, что последними. Зыков принимал добавки, которые были не от нас. Он сказал, что принимает это в течение четырёх лет», — приводит слова Макфи Sinbin.Vegas.
24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив 2 (0 + 2) очка.
Ранее в «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила.