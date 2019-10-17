Макфи заявил, что Зыков принимал запрещённое вещество в течение четырёх лет

Директор отдела хоккейных операций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал дисквалификацию российского форварда команды Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

«Мы узнали об этом вчера — кажется, что последними. Зыков принимал добавки, которые были не от нас. Он сказал, что принимает это в течение четырёх лет», — приводит слова Макфи Sinbin.Vegas.

24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив 2 (0 + 2) очка.

Ранее в «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила.