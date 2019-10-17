В «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» выступил с заявлением относительно дисквалификации российского форварда Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

«Мы получили уведомление о том, что Валентин нарушил правила. Мы следим за всем рационом своих спортсменов на протяжении сезона. Валентин осознанно употреблял запрещённое вещество без согласования с компетентными в данном вопросе сотрудниками клуба. Мы поддерживаем и уважаем решение по данному делу», — говорится в заявлении.

24-летний Зыков перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив 2 (0 + 2) очка.

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицировала Зыкова за допинг.