В «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» выступил с заявлением относительно дисквалификации российского форварда Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
В «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила
  • © Marc Sanchez/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Мы получили уведомление о том, что Валентин нарушил правила. Мы следим за всем рационом своих спортсменов на протяжении сезона. Валентин осознанно употреблял запрещённое вещество без согласования с компетентными в данном вопросе сотрудниками клуба. Мы поддерживаем и уважаем решение по данному делу», — говорится в заявлении.

24-летний Зыков перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив 2 (0 + 2) очка. 

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицировала Зыкова за допинг.

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