Тактаров: Нурмагомедову будет тяжелее в поединке с Фергюсоном, чем с Порье

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился ожиданиями от возможного поединка между соотечественником чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своём весе. Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию. Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба», — приводит слова Тактарова «Подмосковье сегодня».

По его мнению, если Фергюсону удастся не довести бой до борьбы, то у него будет больше шансов на победу. При этом он подчеркнул, что подписание контракта на бой не означает, что он состоится.

26 ноября менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил о заключении контракта на бой с Фергюсоном.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Фергюсона ещё не утверждён официально.