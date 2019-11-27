Источник: бой Нурмагомедова и Фергюсона ещё не утверждён официально

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанного стиля ещё не утверждён официально.

«Не стоит торопиться. Бой не утверждён окончательно. Когда это произойдет, будет объявлено официально», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.

26 ноября менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил о заключении контракта на бой с Фергюсоном.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Фергюсон высказался по поводу возможного боя с Нурмагомедовым.