Источник: бой Нурмагомедова и Фергюсона ещё не утверждён официально
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«Не стоит торопиться. Бой не утверждён окончательно. Когда это произойдет, будет объявлено официально», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.
26 ноября менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил о заключении контракта на бой с Фергюсоном.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Фергюсон высказался по поводу возможного боя с Нурмагомедовым.