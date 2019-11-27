Фергюсон высказался по поводу возможного боя с Нурмагомедовым

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался по поводу возможного поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фергюсон высказался по поводу возможного боя с Нурмагомедовым
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Больше никаких игр. Я открыт для дела. Время дать болельщикам то, чего они хотят. Только чемпионский бой, Дана Уайт», — написал Фергюсон в своём Twitter.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ожидается, что Фергюсон станет следующим соперником Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном.

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