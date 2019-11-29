Губерниев призвал Аввакумову бороться за место в сборной России

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ужесточение правил смены гражданства в биатлоне, из-за которых россиянка Екатерина Аввакумова не смогла перейти в сборную Сербии.
Губерниев призвал Аввакумову бороться за место в сборной России
  • РИА Новости

«Давайте мы завтра будем выступать за Румынию, послезавтра — за Австралию, потом за Мексику. Поэтому как бы мне ни было жалко Аввакумову, за Сербию она бегать не будет. Пусть вернётся в Россию, постарается попасть в национальную команду, ей не возбраняется. Кстати, думаю, что ей это по силам», — заявил Губерниев RT.

Ранее комментатор рассказал, почему поддерживает проведение этапов Кубка мира по биатлону в США и Канаде.

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