Губерниев призвал Аввакумову бороться за место в сборной России
- РИА Новости
«Давайте мы завтра будем выступать за Румынию, послезавтра — за Австралию, потом за Мексику. Поэтому как бы мне ни было жалко Аввакумову, за Сербию она бегать не будет. Пусть вернётся в Россию, постарается попасть в национальную команду, ей не возбраняется. Кстати, думаю, что ей это по силам», — заявил Губерниев RT.
Ранее комментатор рассказал, почему поддерживает проведение этапов Кубка мира по биатлону в США и Канаде.