Бутов: ОКР предпринял совершенно правильный шаг в отношении ВФЛА

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Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов высказался о призыве Олимпийского комитета России (ОКР) полностью сменить руководство ВФЛА.
Бутов: ОКР предпринял совершенно правильный шаг в отношении ВФЛА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«ОКР предпринял совершенно правильный шаг. Поскольку руководство федерации не выработало стратегию, ей нужен толчок со стороны», — цитирует Бутова «Советский спорт».

По его словам, в ВФЛА необходимо было давно назначить отчётно-выборную конференцию, но этого сделано не было, из-за чего он и покинул президиум. Он также предположил, что ВФЛА может лишиться членства в ОКР. 

«Теперь о последствиях. Это может грозить невключением легкоатлетов в олимпийскую команду, плюс прекратится финансирование ВФЛА со стороны ОКР. И много ещё разных неприятных вещей», — добавил Бутов.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющим обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. 

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация делает всё возможное для выступления чистых атлетов на ОИ.

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