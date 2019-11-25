Поздняков заявил, что ОКР делает всё возможное для выступления чистых атлетов на ОИ

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация делает всё возможное для выступления чистых отечественных спортсменов на Олимпиаде 2020 года в Токио.
Поздняков заявил, что ОКР делает всё возможное для выступления чистых атлетов на ОИ
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Для нас ключевым остаётся вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем всё возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

Он подчеркнул, что эти спортсмены не виноваты в обвинениях в адрес руководителей ВФЛА и заслуживают участия в Олимпийских играх.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющим обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. 

Ранее глава ОКР раскритиковал деятельность руководства ВФЛА.

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