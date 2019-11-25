Поздняков заявил, что ОКР делает всё возможное для выступления чистых атлетов на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация делает всё возможное для выступления чистых отечественных спортсменов на Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Для нас ключевым остаётся вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем всё возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

Он подчеркнул, что эти спортсмены не виноваты в обвинениях в адрес руководителей ВФЛА и заслуживают участия в Олимпийских играх.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющим обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.

Ранее глава ОКР раскритиковал деятельность руководства ВФЛА.