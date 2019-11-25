Глава ОКР раскритиковал деятельность руководства ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к делу Лысенко привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

По его словам, действия ВФЛА негативно повлияли на дипломатические усилия со стороны ОКР по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио.

«Это дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения», — добавил Поздняков.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.

Ранее Александр Паркин покинул пост исполнительного директора ВФЛА.