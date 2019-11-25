Паркин покинул пост исполнительного директора ВФЛА
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- РИА Новости
«Я оставил свою должность», — цитирует Паркина РИА Новости.
По его словам, он не собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения World Athletics о его временном отстранении.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА.