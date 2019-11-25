Паркин покинул пост исполнительного директора ВФЛА

Александр Паркин заявил, что покинул должность исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Я оставил свою должность», — цитирует Паркина РИА Новости.

По его словам, он не собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения World Athletics о его временном отстранении.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА.