Паркин покинул пост исполнительного директора ВФЛА

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Александр Паркин заявил, что покинул должность исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Паркин покинул пост исполнительного директора ВФЛА
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я оставил свою должность», — цитирует Паркина РИА Новости.

По его словам, он не собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения World Athletics о его временном отстранении.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА. Временно исполняющей обязанности президента организации была назначена Юлия Тарасенко. 

Ранее сообщалось, что в ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА.

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