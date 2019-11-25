Федун заявил, что «Спартак» не будет переносить матч КР с ЦСКА в «Лужники»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возможный перенос матча 1/4 Кубка России со столичным ЦСКА в «Лужники».

«Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», — цитирует Федуна РИА Новости.

Матч состоится 4 или 5 марта на «Открытие Арене». При этом «Лужники» заявлены на сезон как запасной стадион красно-белых.

Ранее «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter.