Федун заявил, что «Спартак» не будет переносить матч КР с ЦСКА в «Лужники»

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возможный перенос матча 1/4 Кубка России со столичным ЦСКА в «Лужники».
Федун заявил, что «Спартак» не будет переносить матч КР с ЦСКА в «Лужники»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», — цитирует Федуна РИА Новости.

Матч состоится 4 или 5 марта на «Открытие Арене». При этом «Лужники» заявлены на сезон как запасной стадион красно-белых.

Ранее «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter.

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