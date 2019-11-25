«Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter

Петербургский «Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу 18-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

Видео опубликовано в Twitter коллектива из Санкт-Петербурга.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00.

Ранее бывший член тренерского штаба Олега Кононова в «Спартаке» Олег Фоменко выразил мнение, что Андрей Тихонов мог бы работать наставником красно-белых вместо Доменико Тедеско.