Фоменко считает, что Тихонов мог бы работать в «Спартаке» вместо Тедеско

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Бывший член тренерского штаба Олега Кононова в «Спартаке» Олег Фоменко оценил тренерские способности экс-наставника «Крыльев советов» Андрея Тихонова.
Фоменко считает, что Тихонов мог бы работать в «Спартаке» вместо Тедеско
  • РИА Новости

«Тихонов вполне мог бы работать там. Он важная для «Спартака» фигура, человек энергичный. Думаю, скоро Андрея ждёт серьёзное предложение. Такой сильный тренер не останется без работы», — цитирует Фоменко Sport24.

Тихонов находится без работы с октября 2018 года, после увольнения из «Крыльев Советов». В октябре 2019 года освободилось тренерское кресло «Спартака», которое впоследствии занял немецкий специалист Доменико Тедеско. В качестве футболиста Тихонов выступал за «красно-белых» и был капитаном команды.

Ранее Тихонов заявил, что если бы Федун не финансировал «Спартак», то даже место в РПЛ находилось бы под угрозой.

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