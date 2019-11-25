Фоменко считает, что Тихонов мог бы работать в «Спартаке» вместо Тедеско
- РИА Новости
«Тихонов вполне мог бы работать там. Он важная для «Спартака» фигура, человек энергичный. Думаю, скоро Андрея ждёт серьёзное предложение. Такой сильный тренер не останется без работы», — цитирует Фоменко Sport24.
Тихонов находится без работы с октября 2018 года, после увольнения из «Крыльев Советов». В октябре 2019 года освободилось тренерское кресло «Спартака», которое впоследствии занял немецкий специалист Доменико Тедеско. В качестве футболиста Тихонов выступал за «красно-белых» и был капитаном команды.
Ранее Тихонов заявил, что если бы Федун не финансировал «Спартак», то даже место в РПЛ находилось бы под угрозой.