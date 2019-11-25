Фоменко считает, что Тихонов мог бы работать в «Спартаке» вместо Тедеско

Бывший член тренерского штаба Олега Кононова в «Спартаке» Олег Фоменко оценил тренерские способности экс-наставника «Крыльев советов» Андрея Тихонова.

«Тихонов вполне мог бы работать там. Он важная для «Спартака» фигура, человек энергичный. Думаю, скоро Андрея ждёт серьёзное предложение. Такой сильный тренер не останется без работы», — цитирует Фоменко Sport24.

Тихонов находится без работы с октября 2018 года, после увольнения из «Крыльев Советов». В октябре 2019 года освободилось тренерское кресло «Спартака», которое впоследствии занял немецкий специалист Доменико Тедеско. В качестве футболиста Тихонов выступал за «красно-белых» и был капитаном команды.

Ранее Тихонов заявил, что если бы Федун не финансировал «Спартак», то даже место в РПЛ находилось бы под угрозой.