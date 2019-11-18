Тихонов: если бы Федун не финансировал «Спартак», даже место в РПЛ находилось бы под угрозой

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов поддержал владельца красно-белых Леонида Федуна и новый менеджмент клуба.

«Если говорить о менеджменте, то надеюсь увидеть, за что заплатили €18 млн за Гуса Тиля. И в особенности меня удивляют разговоры о том, что надо передать клуб в управление болельщикам, а все беды «Спартака» исходят от Леонида Федуна. Если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ находилось бы под угрозой! А уж о том, чтобы «Спартак» имел такую арену, можно было бы только мечтать», — приводит слова Тихонова «Спорт уик-энд».

После 16 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым.