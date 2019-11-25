Россияне сохранили позиции в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) тройка лучших российских теннисистов сумела сохранить свои позиции.

Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, Карен Хачанов располагается на 17-й позиции, Андрей Рублёв — 23-й. Алексей Ватунин сумел подняться на два места и теперь 214-й.

В тройке лучших также без изменений. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, вторым идёт серб Новак Джокович, а швейцарец Роджер Федерер — третьим.

Ранее Камельзон заявил, что с Медведевым сборная России могла побороться за победу на Кубке Дэвиса.