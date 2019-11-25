Камельзон считает, что с Медведевым сборная России могла побороться за победу на Кубке Дэвиса

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление национальной команды страны на Кубке Дэвиса.
Камельзон считает, что с Медведевым сборная России могла побороться за победу на Кубке Дэвиса
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

«При всём уважении к Донскому, он сейчас не на том уровне, чтобы безболезненно заменить Рублёва и Хачанова... Будь Медведев в команде, всё было бы иначе. Могли бы побороться и за сам Кубок Дэвиса. Но сложилось так, что Даниилу пришлось отказаться ехать в Испанию, а Андрей с Кареном сделали всё что могли», — приводят слова Камельзона «Известия».

Сборная России дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где уступила команде Канады.

Ранее сообщалось, что Надаль обыграл Шаповалова и помог Испании одержать победу в Кубке Дэвиса.

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