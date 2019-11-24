Тедеско оценил игру Зобнина на позиции латераля в матче с «Уралом»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение об игре хавбека Романа Зобнина на позиции крайнего правого защитника в матче 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Тедеско оценил игру Зобнина на позиции латераля в матче с «Уралом»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«На данный момент у нас всё временное, потому что мы всего несколько недель в команде. О чем-то постоянном можно будет говорить после сборов. А игрой Романа я доволен. Сегодня он проделал большую работу, имел несколько хороших шансов», — приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью (0:0) в 17-м туре. «Спартак», набрав 22 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 20 очками поднялся на восьмое место.

Ранее Тедеско рассказал, что ему не понравилось в игре «Спартака» в матче с «Уралом».

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