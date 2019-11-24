Тедеско рассказал, что ему не понравилось в игре «Спартака» в матче с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничейный исход матча 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».

«В первом тайме у нас поначалу были проблемы, «Урал» высоко прессинговал и много владел мячом. Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов. Думаю, у нас было семь-восемь по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать. А ещё мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше», — приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.

Он отметил, что в целом команде есть куда расти.

«Сегодня были отрезки, когда мы сбавляли темп. А что касается моей работы, то со стороны виднее, как «Спартак» изменился с моим приходом. Мне об этом говорить некорректно», — добавил специалист.

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в 17-м туре — 0:0. «Спартак», набрав 22 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 20 очками поднялся на восьмое место.

Ранее Тедеско высказал мнение о ситуации вокруг судейства в РПЛ.