СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

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Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов может быть уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», определяющими дальнейшую судьбу специалиста станут предстоящие матчи с «Ахматом» и «Сочи».

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года, но из-за отсутствия лицензии официально главным тренером команды является Эдуардо Докампо.

По итогам 17 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В настоящее время безвыигрышная серия команды достигла пяти матчей.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Рубином» в 17-м туре РПЛ.

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