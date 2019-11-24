Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

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Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
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Как сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Андре Шюррле, Алекс Крал, Джордан Ларссон. 

Встреча состоится 24 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что у «Спартака» под руководством Доменико Тедеско противоречивые результаты.

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