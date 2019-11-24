Экс-футболист ван Бастен произнёс нацистский лозунг в прямом эфире
- Reuters
В эфире канала Fox Sports ван Бастен произнёс фразу «Sieg Heil!», которую можно перевести как «слава победе!». Данный лозунг использовали в нацистской Германии.
Через некоторое время ван Бастен принёс извинения зрителям.
«Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения», — цитирует ван Бастена AD.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» наказано за расистское поведение фанатов на матче с «Шахтёром».