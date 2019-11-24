Экс-футболист ван Бастен произнёс нацистский лозунг в прямом эфире

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Бывший футболист и главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистский лозунг в прямом эфире после матча 13-го тура национального чемпионата между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1).
Экс-футболист ван Бастен произнёс нацистский лозунг в прямом эфире
  • Reuters

В эфире канала Fox Sports ван Бастен произнёс фразу «Sieg Heil!», которую можно перевести как «слава победе!». Данный лозунг использовали в нацистской Германии.

Через некоторое время ван Бастен принёс извинения зрителям.

«Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения», — цитирует ван Бастена AD

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» наказано за расистское поведение фанатов на матче с «Шахтёром».

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