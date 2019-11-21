Киевское «Динамо» наказано за расистское поведение фанатов на матче с «Шахтёром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) оштрафовал киевское «Динамо» по итогам матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с донецким «Шахтёром».

Как сообщает пресс-служба УАФ, «Динамо» наказано проведением одного домашнего матча без зрителей, а также оштрафовано на 500 тыс. гривен.

Во втором тайме матча болельщики с трибун начали оскорблять футболиста «Шахтёра» Тайсона по расовому признаку, вследствие чего игра была приостановлена. Тайсон и его партнёр по команде Дентиньо эмоционально отреагировали на такое поведение фанатов, не сумев сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что в киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме.