Киевское «Динамо» наказано за расистское поведение фанатов на матче с «Шахтёром»
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Как сообщает пресс-служба УАФ, «Динамо» наказано проведением одного домашнего матча без зрителей, а также оштрафовано на 500 тыс. гривен.
Во втором тайме матча болельщики с трибун начали оскорблять футболиста «Шахтёра» Тайсона по расовому признаку, вследствие чего игра была приостановлена. Тайсон и его партнёр по команде Дентиньо эмоционально отреагировали на такое поведение фанатов, не сумев сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что в киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме.