Киевское «Динамо» наказано за расистское поведение фанатов на матче с «Шахтёром»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) оштрафовал киевское «Динамо» по итогам матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с донецким «Шахтёром».
Киевское «Динамо» наказано за расистское поведение фанатов на матче с «Шахтёром»
  • © ffu.ua

Как сообщает пресс-служба УАФ, «Динамо» наказано проведением одного домашнего матча без зрителей, а также оштрафовано на 500 тыс. гривен.

Во втором тайме матча болельщики с трибун начали оскорблять футболиста «Шахтёра» Тайсона по расовому признаку, вследствие чего игра была приостановлена. Тайсон и его партнёр по команде Дентиньо эмоционально отреагировали на такое поведение фанатов, не сумев сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что в киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме.

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