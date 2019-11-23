«Питтсбург» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Малкин набрал одно очко
- Reuters
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Пингвинз» принесли шайбы Доминика Кагуна, Джейка Гюнцеля, Джареда Маккана и Джона Марино. Евгений Малкин записал в свой актив голевую передачу.
«Нью-Джерси» ответил голом Тейлора Холла. Никита Гусев результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что шайба Проворова помогла «Филадельфии» взять верх над «Каролиной» в НХЛ.