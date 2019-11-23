«Питтсбург» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Малкин набрал одно очко

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Пингвинз» принесли шайбы Доминика Кагуна, Джейка Гюнцеля, Джареда Маккана и Джона Марино. Евгений Малкин записал в свой актив голевую передачу.

«Нью-Джерси» ответил голом Тейлора Холла. Никита Гусев результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что шайба Проворова помогла «Филадельфии» взять верх над «Каролиной» в НХЛ.