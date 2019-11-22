Шайба Проворова помогла «Филадельфии» взять верх над «Каролиной» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Клод Жиру, а также по разу отличились Иван Проворов, Морган Фрост и Кевин Хейз. У хозяев шайбы забросили Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Лукас Валльмарк.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» с Бобровским одолела «Анахайм Дакс» в НХЛ, отыгравшись с 0:4.