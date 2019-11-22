«Флорида» с Бобровским одолела «Анахайм» в НХЛ, отыгравшись с 0:4

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«Флорида Пантерз» одержала волевую победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» с Бобровским одолела «Анахайм» в НХЛ, отыгравшись с 0:4
  • © Reuters

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Дакс» отличились Макс Джонс, Ник Ритчи, Рикард Ракелль и Ондржей Каше. «Пантерз» восстановил равенство благодаря дублю Бретта Коннолли, а также голам Аарона Экблада и Доминика Тонинато. Победу «Флориде» в овертайме принёс точный бросок Экблада.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 28 сейвов.

Ранее сообщалось, что два очка Ильи Михеева помогли «Торонто Мэйпл Лифс» прервать серию из шести поражений в НХЛ.

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