«Флорида» с Бобровским одолела «Анахайм» в НХЛ, отыгравшись с 0:4

«Флорида Пантерз» одержала волевую победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Дакс» отличились Макс Джонс, Ник Ритчи, Рикард Ракелль и Ондржей Каше. «Пантерз» восстановил равенство благодаря дублю Бретта Коннолли, а также голам Аарона Экблада и Доминика Тонинато. Победу «Флориде» в овертайме принёс точный бросок Экблада.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 28 сейвов.

Ранее сообщалось, что два очка Ильи Михеева помогли «Торонто Мэйпл Лифс» прервать серию из шести поражений в НХЛ.