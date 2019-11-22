Два очка Михеева помогли «Торонто» прервать серию из шести поражений в НХЛ
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Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Тайсон Бэрри, Пьер Энгвалль и Остон Мэттьюс. У хозяев единственную шайбу забросил Винсент Хиностроза.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, канадский коллектив прервал свою неудачную серию из шести поражений подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.