Два очка Михеева помогли «Торонто» прервать серию из шести поражений в НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Тайсон Бэрри, Пьер Энгвалль и Остон Мэттьюс. У хозяев единственную шайбу забросил Винсент Хиностроза.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, канадский коллектив прервал свою неудачную серию из шести поражений подряд в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.