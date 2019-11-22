Два очка Михеева помогли «Торонто» прервать серию из шести поражений в НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Михеева помогли «Торонто» прервать серию из шести поражений в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Тайсон Бэрри, Пьер Энгвалль и Остон Мэттьюс. У хозяев единственную шайбу забросил Винсент Хиностроза.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, канадский коллектив прервал свою неудачную серию из шести поражений подряд в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.

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