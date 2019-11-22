Гол Сергачёва помог «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Лайтнинг» отличились россиянин Михаил Сергачёв, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Седрик Пакетт. У хозяев шайбы забросили Брент Сибрук и Дилан Строум.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Блэкхоукс» встретится с «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, несмотря на два очка Евгения Малкина.