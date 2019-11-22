Гол Сергачёва помог «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Сергачёва помог «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Лайтнинг» отличились россиянин Михаил Сергачёв, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Седрик Пакетт. У хозяев шайбы забросили Брент Сибрук и Дилан Строум.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Блэкхоукс» встретится с «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ, несмотря на два очка Евгения Малкина.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить