«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на два очка Малкина

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«Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на два очка Малкина
  • © Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Айлендерс» дубль оформил Брок Нельсон, по разу отличились Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. У гостей шайбы забросили россиянин Евгений Малкин, Брайан Раст и Патрик Хёрнквист.

Малкин также отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал два очка.

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Пингвинз» — с «Нью-Джерси Дэвилз». 

Ранее дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вашингтон» в НХЛ.

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