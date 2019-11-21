Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вашингтон» в НХЛ
- © Reuters
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев дубль оформил Артемий Панарин и по разу отличились его соотечественник Павел Бучневич и Бретт Хауден. У «Кэпиталз» единственную шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов.
Бучневич также отметился результативной передачей.
В следующем матче «Нью-Йорк» встретится с «Оттава Сенаторз», а «Вашингтон» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».
Ранее в Северной Америке назвали сейвом века спасение вратаря «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.