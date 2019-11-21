Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вашингтон» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вашингтон» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Артемий Панарин и по разу отличились его соотечественник Павел Бучневич и Бретт Хауден. У «Кэпиталз» единственную шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов.

Бучневич также отметился результативной передачей.

В следующем матче «Нью-Йорк» встретится с «Оттава Сенаторз», а «Вашингтон» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее в Северной Америке назвали сейвом века спасение вратаря «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить