Дубль Панарина помог «Рейнджерс» победить «Вашингтон» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Артемий Панарин и по разу отличились его соотечественник Павел Бучневич и Бретт Хауден. У «Кэпиталз» единственную шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов.

Бучневич также отметился результативной передачей.

В следующем матче «Нью-Йорк» встретится с «Оттава Сенаторз», а «Вашингтон» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

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