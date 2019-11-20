В Северной Америке назвали сейвом века спасение вратаря «Вегаса» в матче НХЛ
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В третьем периоде форвард «Торонто» Николас Петан наносил бросок в пустые ворота, но Флёри в прыжке отбил шайбу.
Агент голкипера Аллан Уолш опубликовал видео эпизода в своём Twitter, назвав его сейвом века, а в пресс-службе НХЛ отметили, что Флёри — «не человек».
Сама встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Вегаса».
Ранее хоккеист «Сент-Луиса» прокомментировал свой силовой приём на Никите Кучерове.
THE SAVE OF THE CENTURY!! https://t.co/GErkGBMq5x— Allan Walsh (@walsha) November 20, 2019