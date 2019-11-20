Хоккеист «Сент-Луиса» прокомментировал свой силовой приём на Кучерове
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«Ну, я увидел, что он только что избавился от шайбы, и просто провёл на нём силовой приём. Думаю, что это был чистый хит», — цитирует Шенна журналист Джереми Рутерфорд в своём Twitter.
Шенн также выразил надежду, что с Кучеровым всё будет в порядке.
Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда Шенна, после чего покинул лёд.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».
Ранее тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом».