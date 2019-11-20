Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».
Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом»
  • © Reuters

«Он пытался, но не смог вернуться на лёд», — приводит слова Купера журналистка Кайли Челиос в Twitter

Он также отметил, что россиянин избежал сотрясения мозга, но точный диагноз ему пока не поставлен.

Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда «Блюз» Брэйдена Шенна, после чего покинул лёд. 

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить