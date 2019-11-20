Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом»
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«Он пытался, но не смог вернуться на лёд», — приводит слова Купера журналистка Кайли Челиос в Twitter.
Он также отметил, что россиянин избежал сотрясения мозга, но точный диагноз ему пока не поставлен.
Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда «Блюз» Брэйдена Шенна, после чего покинул лёд.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».
Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ.