Тренер «Тампы» высказался о травме Кучерова в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии российского форварда команды Никиты Кучерова, который получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

«Он пытался, но не смог вернуться на лёд», — приводит слова Купера журналистка Кайли Челиос в Twitter.

Он также отметил, что россиянин избежал сотрясения мозга, но точный диагноз ему пока не поставлен.

Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда «Блюз» Брэйдена Шенна, после чего покинул лёд.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».

Ранее сообщалось, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ.