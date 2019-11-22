Депутат Свищёв: ситуация с ВФЛА изрядно всем надоела
- РИА Новости
«Ситуация с ВФЛА изрядно всем надоела, и прежде всего она надоела самим спортсменам. Необходимо принять все меры, чтобы восстановить её международный статус», — приводит слова Свищёва РИА Новости.
Он отметил, что спортсмены не должны думать о допуске, о том, в каком статусе они выступят.
«И когда спортсмены начинают говорить о том, что могут сменить спортивное гражданство в этой ситуации, это такой тревожный звоночек для наших спортивных функционеров», — добавил депутат.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 12-й раз приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.
Ранее сообщалось, что Минспорт 27 ноября рассмотрит вопрос аккредитации ВФЛА.