Депутат Свищёв: ситуация с ВФЛА изрядно всем надоела

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Ситуация с ВФЛА изрядно всем надоела, и прежде всего она надоела самим спортсменам. Необходимо принять все меры, чтобы восстановить её международный статус», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Он отметил, что спортсмены не должны думать о допуске, о том, в каком статусе они выступят.

«И когда спортсмены начинают говорить о том, что могут сменить спортивное гражданство в этой ситуации, это такой тревожный звоночек для наших спортивных функционеров», — добавил депутат.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 12-й раз приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Минспорт 27 ноября рассмотрит вопрос аккредитации ВФЛА.