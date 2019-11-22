Жулин назвал закономерным мировой рекорд Косторной в короткой программе

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Жулин назвал закономерным мировой рекорд Косторной в короткой программе
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я сразу говорил, что она мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери Тутберидзе», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, у Косторной соединились и катание, и харизма, и сложные элементы. При этом он отметил, что она ещё может выучить четверные прыжки.

«Для меня её результат в короткой — совершенно закономерный. Желаю ей такого же катания и в произвольной программе», — добавил Жулин.

Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.

Ранее хореограф Илья Авербух высказался о неудачном выступлении Алины Загитовой в короткой программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить