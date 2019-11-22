Жулин назвал закономерным мировой рекорд Косторной в короткой программе
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
«Я сразу говорил, что она мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери Тутберидзе», — цитирует эксперта РИА Новости.
По его словам, у Косторной соединились и катание, и харизма, и сложные элементы. При этом он отметил, что она ещё может выучить четверные прыжки.
«Для меня её результат в короткой — совершенно закономерный. Желаю ей такого же катания и в произвольной программе», — добавил Жулин.
Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.
Ранее хореограф Илья Авербух высказался о неудачном выступлении Алины Загитовой в короткой программе.