Жулин назвал закономерным мировой рекорд Косторной в короткой программе

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление российской фигуристки Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

«Я сразу говорил, что она мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери Тутберидзе», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, у Косторной соединились и катание, и харизма, и сложные элементы. При этом он отметил, что она ещё может выучить четверные прыжки.

«Для меня её результат в короткой — совершенно закономерный. Желаю ей такого же катания и в произвольной программе», — добавил Жулин.

Косторная выиграла короткую программу с результатом 85,04 балла, установив мировой рекорд.

Ранее хореограф Илья Авербух высказался о неудачном выступлении Алины Загитовой в короткой программе.